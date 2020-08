Dessers matchwinner bij competitiedebuut voor Racing Genk

Racing Genk is goed aan het nieuwe seizoen in België begonnen. De nummer zeven van het niet afgeronde vorige seizoen in de Jupiler Pro League won vanmiddag met 1-2 bij SV Zulte Waregem.

Cyriel Dessers maakte in de 79ste minuut uit een strafschop de winnende goal namens Racing Genk, dat in 2018/2019 voor de vierde keer kampioen van België werd. Dessers maakte voor 4 miljoen euro de overstap van Heracles Almelo, nadat hij vorig seizoen 15 keer scoorde in de Eredivisie en daarmee samen met Steven Berghuis gedeeld topscorer werd. De 25-jarige spits uit Tongeren speelde in Nederland eerder ook voor NAC Breda (29 goals in 40 duels) en FC Utrecht (19 goals in 56 duels).

SV Zulte Waregem was in het lege Regenboogstadion nog op voorsprong gekomen. De 39-jarige verdediger Olivier Deschacht, die eerder zeventien jaar voor Anderlecht speelde, maakte kort voor rust de openingstreffer. Paul Onuachu zorgde in de 73ste minuut voor de gelijkmaker namens Racing Genk en zes minuten later maakte Dessers vanaf elf meter dus de winnende goal voor de Limburgers.

Club Brugge, dat afgelopen seizoen werd aangewezen als kampioen in de niet afgeronde competitie, begon het nieuwe seizoen gisteren met een 0-1 nederlaag in het Jan Breydel Stadion tegen Sporting Charleroi. AA Gent, dat tweede stond toen de competitie in maart werd stilgelegd, ging eerder vandaag ook al onderuit: 2-1 bij Sint-Truiden. Anderlecht gaat vanavond (18.15 uur) op bezoek bij KV Mechelen.

Volledig scherm Cyriel Dessers en Junya Ito proberen samen door de verdediging van Zulte Waregem te komen. © BELGA