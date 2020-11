Dest heeft grootse plannen met nationaal team VS: ‘Proberen WK te winnen’

Sergiño Dest verliet afgelopen transferperiode Ajax voor een avontuur bij FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. De Amerikaanse back, die in het verleden al koos voor een interlandcarrière bij de Verenigde Staten en niét bij Nederland, hoopt in de toekomst te scoren met de VS bij het WK. ,,Iedereen wil een WK spelen met het nationale elftal, we willen iets bereiken voor de Verenigde Staten", aldus de 20-jarige Dest tegen ESPN .

,,We gaan proberen het WK te winnen. Iedereen is hongerig”, is Dest vol vertrouwen. ,,De volgende generatie is iets nieuws, dat gaan we aan de rest van de wereld laten zien.”

Dest denkt dat het nationale team van de Verenigde Staten over ongeveer zes jaar klaar moet zijn om mee te spelen voor de hoofdprijs. ,,We hebben veel jonge spelers in ons team, we moeten eerst het WK in 2022 ervaren. Ik hoop dat we ver gaan komen, maar dat is iets waar ik nog niet veel over kan zeggen.”

Over zijn eerste maanden in Barcelona is de talentvolle verdediger zeer tevreden. ,,Het was geweldig, een droom die uitkwam”, aldus Dest. ,,We verloren de Clásico, maar voor mij is het allemaal pas net begonnen. Hopelijk kan ik prachtige dingen met deze club bereiken en mezelf zo goed mogelijk ontwikkelen.”

