Deze 322 mensen zijn dit weekend wél in een stadion

Voetballen zonder publiek: ‘Beter iets dan niets is het nu’

14 mei Oranje-Cyprus in 1987. Haarlem-Ajax een jaar later. FC Den Haag-Sparta in 1990 en ADO-Sparta in 2007. Voetballen in een leeg stadion was een schrikbeeld. Nu zijn we er voorlopig dolblij mee.