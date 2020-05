Deze ideeën brengen Megan Rapinoe mogelijk alsnog naar het Witte Huis

Als Joe Biden het in de Amerikaanse presidentsverkiezingen tegen Donald Trump opneemt, staat Megan Rapinoe mogelijk aan zijn zijde. Ze wil graag running mate en vicepresident worden, maar waar staat de beste voetbalster van de wereld in de politieke arena voor?

Quote Je bent niet minder omdat je een meisje bent en je bent niet beter omdat je een jongen bent Megan Rapinoe Megan Rapinoe is de aanvoerder van de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Die rol neemt ze ook buiten het veld op zich. Al jaren vecht ze voor dezelfde premies, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden als haar mannelijke collega’s. In Amerika zijn de voetbalsters populairder. Zij staan op de grote posters. Toch blijven de betalingen achter bij de mannen.

Ook al verloor U.S. Women’s Soccer Team deze week na vier jaar de zaak voor de rechter, Rapinoe blijft strijdbaar. De strijd zet ze door. De rechtsbenige linksbuiten is vaker tegendraads. Het is zoals we haar kennen, als voorvechter van gelijke rechten. ,,Je bent niet minder omdat je een meisje bent en je bent niet beter omdat je een jongen bent”, zegt ze regelmatig. Het is de kern van haar politieke boodschap, die ze al veel langer uitdraagt.

In de zomer van 2019 kwamen haar overtuigingen misschien wel het duidelijkst aan de oppervlakte, tijdens het WK in Frankrijk. Al voor de finale tegen Oranje zei de topscorer en beste speelster van het toernooi dat ze voor een eventuele huldiging niet naar het ‘fucking Witte Huis’ zou gaan. Uit onvrede over het beleid van Donald Trump, aan wie ze een hekel heeft.

Volledig scherm Megan Rapinoe in een oproep gericht aan Trump. © CNN

Zo is voor haar de sloganMake America Great Again van de zittende president een schrikbeeld. Ze is niet alleen het boegbeeld van het vrouwenvoetbal, maar ook van progressief Amerika. Gelijkheid, daar gaat het haar om. Niet alleen voor vrouwen of mensen met een andere geaardheid.

Stil protest

In 2016 nam de uitgesproken lesbienne het bijvoorbeeld als eerste blanke atleet op voor Colin Kaepernick, de American footballer die tijdens het volkslied knielde. Kaepernick deed dat om aandacht te vragen voor politiegeweld tegen donkere Amerikanen. Sindsdien knielde ook Rapinoe een keer, al kreeg ze toen zoveel over haar heen dat de international sindsdien bij volksliederen maar zwijgt. Een stil protest, al legt de aanvoerder ook haar hand niet meer op haar hart. Niet dat ze niet om haar land geeft; de 33-jarige is trots dat ze uit Redding, Californië komt. De tweevoudig wereldkampioen is alleen voor verandering.

Het gaat de 33-jarige voetbalster die aan de universiteit van Portland sociologie en politicologie studeerde ook om meer dan alleen discriminatie. Al komt ze vaak op voor de belangen van homoseksuelen, bekommert ze zich ook over armoede, volle gevangenissen en het lot van dak- en thuislozen.

Nu wil het boegbeeld van het vrouwenvoetbal campagne voeren voor Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat die zich zaterdag bovendien tot de voetbalbond richtte en hun opriep nu werk te maken van de gelijke betaling. ,,En anders kun je, als ik president ben, ergens anders op zoek naar financiering voor het wereldkampioenschap”, dreigde de senator, die in Amerika zelf momenteel onder vuur ligt vanwege beschuldigingen aan zijn adres wegens vermeend seksueel wangedrag jegens een voormalig medewerker in 1993.



De beste voetbalster van de wereld speelt dan nog bij OL Reign, ze gebruikt de aandacht die ze als sporter krijgt al langer voor haar politieke ideeën. Mogelijk brengen die haar alsnog naar het Witte Huis, als vicepresident van Trumps uitdager Biden.