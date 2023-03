Deze Nederlandse voetbalsters zijn nog twee rondes verwijderd van Champions League-finale in Eindhoven

met lotingTerwijl de mannen zich bezighouden met interlandvoetbal, gaan de vrouwen op jacht naar eremetaal in de Champions League. Acht teams strijden om twee tickets voor de felbegeerde finale, die dit jaar in Eindhoven zal plaatsvinden. Dit zijn de bijzonderheden van de kwartfinales in de Champions League voor vrouwen, die deze week worden gespeeld.

Het op voorhand meest aansprekende affiche is Paris Saint-Germain - Wolfsburg. De heenwedstrijd start woensdag om 21.00 uur. De Duitse club geldt als grootmacht in het vrouwenvoetbal. Wolfsburg kwam vijf keer tot de finale, waarvan er twee werden gewonnen. PSG is daarentegen nog vrij anoniem in het vrouwenvoetbal, maar met twee finales zeker geen dwerg te noemen. Bij het Franse team staan Jackie Groenen en Lieke Martens onder contract. De tegenstander heeft met Lynn Wilms, Dominique Janssen en Jill Roord drie Nederlandse internationals in de selectie.

Bayern München - Arsenal (dinsdag 18.45 uur)

Voorheen had Arsenal een leger aan Nederlanders in het team. Dit seizoen is dat wel anders. Alleen Vivianne Miedema en Victoria Pelova spelen in Noord-Londen, al kun je de eerste vanwege een zware blessure al wegstrepen. De Engelse club won de Champions League één keer, in 2007. Pelova zal niet tegenover een landgenote staan, want de selectie van Bayern is zonder Nederlandse. De Duitse club hoopt dit seizoen voor het eerst de finale te halen.

Volledig scherm De speciale Champions League-bal voor de finale in Eindhoven. © Adidas

AS Roma - FC Barcelona (dinsdag 21.00 uur)

AS Roma is de verrassing bij de laatste acht. Er spelen geen voetbalsters die bekend zijn bij het grote publiek. Het zal dan ook een stunt zijn als de Italiaanse ploeg dit seizoen voor het eerst de finale haalt. Dat is wel anders bij de tegenstander. Barcelona reikte driemaal tot de eindstrijd in de laatste vier seizoenen. Alleen in 2021 werd er gewonnen en het Spaanse team wil dat kunstje in Eindhoven herhalen. Bij deze wedstrijd is geen Nederlandse inbreng.

Olympique Lyon - Chelsea (woensdag 18.45 uur)

Olympique Lyon is met acht titels recordhouder in de vrouwenvariant van de Champions League. De reputatie die dat met zich meebrengt, zorgt ook voor een magnetisch effect op speelsters. Er staan dan ook twee basisklanten van Oranje onder contract bij de Franse ploeg: Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk. Chelsea, dat aantreedt zonder Nederlanders, is een geduchte tegenstander en is misschien zelfs de favoriet in deze ontmoeting. De Londenaren verloren in 2021 de finale.

Route naar de finale De UEFA heeft al doorgeloot tot en met de finale van 3 juni 2023 in Eindhoven: Kwartfinales Olympique Lyon - Chelsea

AS Roma - FC Barcelona

Paris Saint-Germain - VfL Wolfsburg

Bayern München - Arsenal

De returns worden gespeeld op 29 en 30 maart. Halve finales Lyon/Chelsea - Roma/Barcelona

PSG/Wolfsburg - Bayern/Arsenal

De wedstrijden worden gespeeld op 22, 23, 29 en 30 april. Finale Lyon/Chelsea/Roma/Barcelona - PSG/Wolfsburg/Bayern/Arsenal

De finale is op zaterdag 3 juni om 16.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven.