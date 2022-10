Deze ploegen zijn al zeker van de achtste finales in de Champions League

Napoli onbedreigd door in groep Ajax

In de groep van Ajax is Napoli de onbedreigde koploper. Met flitsend spel veegde de koploper van de Serie A met iedereen de vloer aan. Zo ondervond ook Ajax (1-6 en 4-1). De strijd om het tweede ticket in deze groep gaat tussen Ajax en Liverpool, die vanavond tegenover elkaar staan in de Johan Cruijff Arena. De ploeg van trainer Alfred Schreuder moet met minimaal twee goals verschil winnen.

Club Brugge als tweede club in Belgische historie door naar volgende ronde

Ook Club Brugge is al zeker van overwintering in het miljardenbal. De ploeg van Noa Lang, Björn Meijer en Ruud Vormer verloor nog niet in de groepsfase en verzekerde zich daardoor al na vier speelronden van de volgende ronde. Weelde in Brugge en België, dat voor de tweede keer in de historie een club ziet overleven op het hoogste toneel. AA Gent lukte dit in 2015-2017. FC Porto, Atlético Madrid en ook nog Bayer Leverkusen maken nog kans om als tweede te eindigen.

Volledig scherm Noa Lang op archiefbeeld. © BELGA

Bayern München onverslaanbaar in groep C

Bayern München moest zien te overleven in een poule met Internazionale, FC Barcelona en Viktoria Pilzen. Geen probleem zo bleek voor de Duitse recordkampioen. Bayern won alle groepsduels en kan na vier wedstrijden al achteroverleunen. Inter en FC Barcelona strijden om het tweede ticket, al moet er in Catalonië een wonder gebeuren willen Frenkie de Jong en Memphis Depay overwinteren in de Champions League.

Ongekende spanning in groep D

Nog geen ploeg uit groep D is al zeker van de volgende ronde. Tottenham Hotspur, Olympique Marseile, Sporting Clube de Portugal en Eintracht Frankfurt maken nog kans. Vanavond zal na de vijfde speelronde meer duidelijk zijn.

Graham Potter debuteert en overwintert direct met Chelsea

Graham Potter kan opgelucht ademhalen nu zijn doelstelling om te overwinteren met Chelsea is bereikt. De trainer stapte begin september in na het ontslag van Thomas Tuchel. Onder zijn leiding werd één keer gelijk gespeeld en drie keer gewonnen. AC Milan en RB Salzburg gaan volgende week in een onderling duel uitmaken wie het tweede ticket grijpt.

Volledig scherm Graham Potter feliciteert Mason Mount met de zege. © AFP

Champions League-houder door ondanks nederlaag

Real Madrid is ook al zeker van de achtste finales in de Champions League. De winnaar van afgelopen seizoen verloor op bezoek bij RB Leipzig, maar met tien punten uit vijf wedstrijden kan De Koninklijke geen derde meer worden. De strijd om de tweede plaats gaat tussen Leipzig en Sjachtar Donetsk. Al hebben de Duitsers volgende week aan een gelijkspel voldoende in de onderlinge strijd.

Groep van Manchester City al beslist

Gisteravond is in de poule van Manchester City de beslissing al gevallen. De landskampioen van Engeland was al zeker van de volgende ronde. Maar na het gelijkspel van Nathan Aké en zijn ploeggenoten bij Borussia Dortmund is ook de Duitse club verzekerd van de achtste finales. Sevilla eindigt als derde en gaat de Europa League in.

Volledig scherm Nathan Aké tijdens het duel met Borussia Dortmund. © REUTERS

Roger Schmidt levert kunststukje af met Benfica

In een groep met Paris Saint-Germain en Juventus leek het voor Roger Schmidt en Benfica een zeer zware opgave om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Maar de voormalig trainer van PSV heeft met zijn ploeg, waar oud-Ajacied David Neres en ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes spelen, een visitekaartje afgegeven. Zowel PSG als Benfica dendert ongeslagen door in de Champions League. Juventus en Maccabi Haifa, waar oud-eredivisionist Tjaronn Chery speelt, strijden volgende week om het Europa League-ticket.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.