Deze spelers schreven Gold Cup-historie met Curaçao

Curaçao haalde dankzij een wereldgoal van Juriën Gaari voor het eerst in de historie de kwartfinales van het toernooi om de Gold Cup. Vannacht wordt bekend of de Verenigde Staten of Panama de tegenstander wordt. Het elftal van bondscoach Remko Bicentini barst van de bekende namen. Dit waren de elf basisklanten die startten in het historische duel met Jamaica (1-1).

Eloy Room

Dat Curaçao in de kwartfinales van het toernooi om de Gold Cup staat, is mede te danken aan de 30-jarige doelman Eloy Room. In de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Honduras was Room goed voor liefst dertien reddingen. Daarmee had hij een groot aandeel in de allereerste overwinning ooit op het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben. Room stond afgelopen seizoen onder contract bij PSV, maar gaat na de Gold Cup op zoek naar een andere club.

Juriën Gaari

Dat Curaçao daadwerkelijke bij de laatste acht staat, is natuurlijk te danken aan Gaari (25). Met een waanzinnige uithaal ramde hij de bal stijf de kruising in. Die 1-1 was voldoende voor een tweede plek in Groep C van de Gold Cup. Voor Gaari zijn tweede heldenrol in een paar weken tijd. De rechtsback van RKC Waalwijk zorgde in de play-offs hoogstpersoonlijk voor de degradatie van Excelsior met de winnende goal in de 81ste minuut. Later zou hij met RKC ook promotie naar de eredivisie realiseren ten koste van Go Ahead Eagles. Volgend seizoen speelt Gaari dus eredivisie terwijl hij vorig seizoen nog met Kozakken Boys in de tweede divisie speelde.

Cuco Martina

Cuco Martina is de captain van het elftal van Bicentini. Niet vreemd, aangezien Martina met onder meer Everton, Southampton en Feyenoord de meeste clubs van naam op zijn voetbal-cv heeft staan. Martina, tevens recordinternational van Curaçao, begon zijn carrière in 2008 bij RBC Roosendaal, waarna hij nog speelde voor RKC Waalwijk, FC Twente, Southampton, Everton, Stoke City en het afgelopen halfjaar voor Feyenoord. De 29-jarige Rotterdammers keert deze zomer terug bij Everton, waar hij een eenjarig contract heeft.

Darryl Lachman

Naast Martina in de defensie staat een andere bekende naam: de 29-jarige Darryl Lachman. Speelde in de jeugd bij Ajax, waarna hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte bij FC Groningen. Ging daarna bij PEC Zwolle spelen, waar hij in 2018 weer terugkeerde. Stond tussendoor onder contract bij FC Twente, Sheffield Wednesday, SC Cambuur en Willem II.

Ayrton Statie

De naam van de 24-jarige Ayrton Statie zal wellicht niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. De linksback speelt momenteel dan ook niet op het hoogste voetbalniveau. Statie is linksback van FC Lienden, dat afgelopen seizoen zeventiende werd in de Tweede Divisie. Toch speelde hij wel tientallen wedstrijden betaald voetbal bij FC Den Bosch, TOP Oss, FC Eindhoven en FK Sabail uit Azerbeidzjan.

Elson Hooi

Elson Hooi (27) kwam afgelopen seizoen tot 21 eredivisiewedstrijden bij ADO Den Haag. Hij scoorde één keer. Het was voor Bicentini voldoende om de voormalig speler van onder meer NAC Breda en FC Volendam mee te nemen naar het toernooi om de Gold Cup.

Leandro Bacuna

Leandro Bacuna (27) is als nummer tien de smaakmaker van Curaçao. Net als Martina heeft ook hij ervaring in de Premier League. Maakte afgelopen januari voor 3,4 miljoen euro de overstap van Reading naar Cardiff City. Speelde eerder ook al met Aston Villa in de Premier League na zijn vertrek bij FC Groningen in 2013. Bacuna maakte de goal in de met 1-0 gewonnen Gold Cup-wedstrijd tegen Honduras en legde gisteravond de bal klaar voor de poeier van Gaari.

Michaël Maria

De carrière van Michaël Maria zat niet bepaald in de lift sinds zijn vertrek uit de jeugd van PSV. Via Vitesse, VfL Bochum, SG Sonnenhof Grossaspach, FC Erzgebirge Aue en FC Twente kwam de 24-jarige Maria terecht in de Verenigde Staten. Daar vertoont hij sinds april zijn kunsten bij Charlotte Independence op het tweede niveau. Tot april kwam hij tot negen optredens met FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie.

Gevaro Nepomuceno

Na seizoenen bij FC Den Bosch en Fortuna Sittard vertrok de inmiddels 26-jarige Gevaro Nepomuceno naar het buitenland. Speelde buiten de Nederlandse landsgrenzen voor het Roemeense Petrolul Ploiesti, het Portugese Marítimo en Famalicão en speelt momenteel bij Oldham Athletic in de Engelse League Two. Daar kwam hij afgelopen seizoen tot 42 wedstrijden, zes goals en tien assists. Is na Martina de speler met de meeste interlands achter zijn naam: 39 stuks.

Jafar Arias

Charlison Benschop begon in het openingsduel met El Salvador (1-0 nederlaag) als eerste spits van Curaçao, maar na dat duel wilde Benschop onderhandelingen met mogelijke nieuwe clubs van dichtbij meemaken. Hij verliet het toernooi om de Gold Cup tot grote ergernis van Bicentini: ,,Er worden nog geen handtekeningen gezet, want er is nog geen nieuwe club. Dan kun je ook andere afspraken maken. Je kiest voor Curaçao. Als je dan aan zo’n belangrijk toernooi als de Gold Cup begint, moet je het ook afmaken.”



Jafar Arias (24) vond het wellicht minder erg, hij profiteerde van het vertrek van Benschop en mocht de volgende duels in de punt van de aanval beginnen. De voormalig spits van FC Dordrecht kwam het afgelopen eredivisieseizoen tot vier goals in 33 wedstrijden met FC Emmen.

Jarchinio Antonia

En ook Jarchinio Antonio is een oude bekende. Speelde bij Ajax in de jeugd, maar maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij ADO Den Haag. Ook bij Go Ahead Eagles, FC Groningen en weer Go Ahead Eagles speelde hij nog in totaal meer dan honderd wedstrijden op het hoogste Nederlandse voetbalniveau. Vertrok in de zomer van 2017 naar het buitenland, waar hij sindsdien speelde op Cyprus bij Omonia Nicosia en AEL Limassol.

Wissels

Deze namen zaten gisteravond op de bank tegen Jamaica: doelmannen Jarzinho Pieter (Vesta) en Zeus de la Paz (Oldham Athletic), verdedigers Shermar Martina (MVV), Jurich Carolina (NAC Breda), middenvelders Shanon Carmelia (IJsselmeervogels), Zinjo Constancia (Jong Holland), Shermaine Martina (MVV), Jimbertson Vapor (Scherpenheuvel) en aanvallers Kenji Gorré (Estoril) en Gino van Kessel (Roeselare).

Bondscoach

Bondscoach Remko Bicentini is niet alleen bondscoach van Curaçao, maar ook coach van SV Juliana'31, dat uitkomt in de eerste klasse. Bicentini nam in 2016 het stokje over van Patrick Kluivert en won sindsdien de Caribbean Cup. Ook plaatsing voor de Gold Cup van 2017 was destijds een primeur voor Curaçao. Toen werd er drie keer met 2-0 verloren tegen Jamaica, El Salvador en Mexico.



Sindsdien is er veel veranderd, zo vertelde Bicentini vooraf aan het toernooi om de Gold Cup tegen de Gelderlander. ,,In 2007 kwam ik bij de nationale ploeg als assistent van Leen Looyen. De selectie telde drie profvoetballers. Toen ik assistent was van Kluivert hadden we vijftien profvoetballers. Ik ben de bondscoach sinds 2016. Dit keer beginnen we de Gold Cup met nog maar twee amateurvoetballers in een selectie van 23 man.”

Afwezigen

Zoals gezegd vertrok Benschop na het eerste groepsduel en ook Roly Bonevacia en Brandley Kuwas zijn niet van de partij. Kuwas maakte deze zomer een transfer van Heracles Almelo naar Al Nasr uit Dubai. Kuwas besloot zich te richten op zijn nieuwe clubavontuur.



Na het toernooi wil Bicentini zijn selectie verder versterken met onder anderen Riechedly Bazoer, Jürgen Locadia en Patrick van Aanholt. Bazoer en Van Aanholt speelden immers louter vriendschappelijke wedstrijden voor Oranje. ,,Ik houd ze voor: dit is het moment om voor Curaçao te kiezen. Als je dat doet, zul je merken dat je binnenkomt bij familie. Dat je een van ons bent”, aldus Bicentini.

