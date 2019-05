Deze talenten moeten Messi en Ronaldo doen vergeten

‘Finale Griekse beker in Venezuela’

2 mei AEK Athene en PAOK Saloniki kunnen het maar niet eens worden over waar de Griekse bekerfinale gespeeld moet gaan worden. De Griekse bond wil het duel afwerken in het Olympisch Stadion, maar PAOK ziet de accommodatie in Athene niet als neutraal. Daarom komt een groep AEK-fans, Original 21, met een opmerkelijke speelstad: Puerto Ordaz in Venezuela.