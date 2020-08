Deze zeven spelers maken kans op titel Premier League-speler van het seizoen

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

21 jaar is hij pas, maar nu al is hij een van de meest belangrijke schakels in de succesformatie van Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester heeft een belangrijke rol weggelegd voor zijn vleugelverdedigers, waardoor Alexander-Arnold met zijn trapvermogen een onmisbare pion is. Met drie goals en liefst dertien assists was hij met afstand de meest waardevolle verdediger van de Premier League-campagne. De ster van de jonge Engelsman rijst snel en heeft voorlopig nog lang niet zijn top bereikt.

Volledig scherm Trent Alexander-Arnold. © Visionhaus

Kevin de Bruyne - Manchester City

Op dit moment misschien wel een van de beste spelers ter wereld. De Bruyne heeft alles wat een moderne topmiddenvelder in zijn pakket moet hebben: scorend vermogen, een geweldige pass, diepgang en de kwaliteit om zijn medespelers te bedienen. Dat bewees hij dit jaar door twintig assists te verzorgen, een evenaring van het record van Thierry Henry uit het seizoen 2002/2003. De Belg scoorde ook nog eens dertien keer en was met afstand de beste speler aan de kant van Manchester City. Logisch dus dat hij bij zijn club al werd verkozen tot de beste.

Jordan Henderson - Liverpool

De aanvoerder en balansbewaker van het oppermachtige Liverpool. Op dertigjarige leeftijd mocht de middenvelder toch mooi de Premier League-trofee de lucht in tillen. De Engelse voetbalpers wees Henderson al aan als de beste speler van het seizoen. Een blik op de statistieken toont aan waarom Henderson onder Klopp, mits fit, altijd op het wedstrijdformulier wordt geplaatst. Met de controleur in de gelederen scoort en wint Liverpool aanzienlijk vaker, terwijl het ook nog eens minder doelpunten incasseert.

Volledig scherm Een prachtige muurschildering van Jordan Henderson. Rechts voormalig captain Alan Hansen. © BSR Agency

Danny Ings - Southampton

Een speler van het zo dramatisch gestarte Southampton op de shortlist? Zeker, en dat is meer dan verdiend ook. Southampton groeide na een zwak begin uit tot gedoemde degradant, maar herpakte zich knap en klom naar de veilige middenmoot. Ings vertolkte daarin een beslissende rol, door 22 van de 51 treffers voor zijn rekening te nemen. Alleen topscorer Jamie Vardy (23) was vaker trefzeker dan de kleine spits. Ings, oud-speler van Liverpool, beleefde met afstand zijn meest succesvolle jaar in zijn loopbaan en speelde zich daarmee in de kijker van bondscoach Gareth Southgate.

Volledig scherm Danny Ings. © AP

Sadio Mané - Liverpool

Van het toptrio Salah-Firmino-Mané was laatstgenoemde dit seizoen de grote meneer. De Senegalees scoorde achttien keer, gaf negen assists en groeide uit tot de grootste angst van de Premier League-backs. Met zijn snelheid, kracht en ongeremde doelgerichtheid is Mané uitgegroeid tot een van de beste spelers ter wereld. Waanzinnig knap voor een speler die vier jaar geleden onder de vleugels van Ronald Koeman nog bij Southampton speelde. Mané kroop dit seizoen uit de schaduw van mede-sterspeler Mohamed Salah en kreeg op de shortlist de verdiende voorkeur.

Volledig scherm Sadio Mané. © EPA

Nick Pope - Burnley

Nóg een speler uit de subtop. Dat het kleine Burnley dit seizoen op de tiende plaats eindigde en nooit in de gevarenzone hoefde te bivakkeren, heeft het voor een groot deel te danken aan Nick Pope. Het Engelse slot op de deur lijkt klaar voor een stap hogerop én voor een nieuwe kans bij de Engelse ploeg. Daar bleef zijn inbreng tot nu toe beperkt tot twee interlands. Gareth Southgate zal zijn indrukwekkende reflexen met veel interesse in de gaten houden.

Volledig scherm Nick Pope. © 2020 Pool

Jamie Vardy - Leicester City

De voormalig bajesklant, fabrieksarbeider en trouwe cafébezoeker flikte het: de Premier League-topscorerstitel pakken. Hij schreef in 2016 al een sprookje door met het nietige Leicester City de Engelse landstitel te veroveren, vier jaar later maakte hij het verhaal compleet. Vardy speelde jarenlang in de krochten van het Engelse amateurvoetbal, maar knokte zich gestaag naar een sterrenstatus in de grootste competitie ter wereld. 23 goals liet hij dit seizoen noteren, goed voor de felbegeerde Golden Boot. Vardy is bovendien de enige genomineerde die de prijs al eens in de wacht sleepte: in het historische kampioensjaar.

Volledig scherm Jamie Vardy. © Getty Images

De laatste tien winnaars 2019: Virgil van Dijk

2018: Mohamed Salah

2017: N'Golo Kanté

2016: Jamie Vardy

2015: Eden Hazard

2014: Luis Suárez

2013: Gareth Bale

2012: Vincent Kompany

2011: Nemanja Vidic

2010: Wayne Rooney