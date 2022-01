DFB Pokal: FC Köln uitgeschakeld na bizarre strafschop, St. Pauli stunt tegen Dortmund

VIDEOVoor alles moet een eerste keer zijn. Wat te denken van verliezen nadat je zojuist de gelijkmaker op het bord hebt gezet? Het overkwam FC Köln vanavond in de bekerwedstrijd tegen HSV. Florian Kainz schoot in de strafschoppenserie wel degelijk raak, maar zag zijn zelden vertoonde treffer alsnog worden afgekeurd.

In het Rhein Energie Stadion van Keulen stond het na 120 minuten spelen 1-1 - Robert Glatzel (HSV) en Anthony Modeste (Köln) scoorden in de verlening - en moesten penalty's bepalen wie naar de kwartfinale van de DFB Pokal mocht. HSV, met Ludovit Reis in de basis, schoot vier van de vijf strafschoppen raak. FC Köln had drie keer doel getroffen toen Kainz mocht aanleggen voor de gelijkmakende beurt.

Volledig scherm Florian Kainz benut zijn strafschop in de serie, maar ziet tot zijn verbijstering dat zijn treffer wordt afgekeurd. © REUTERS

De Oostenrijker werd vervolgens de schlemiel van de avond. Kainz scoorde weliswaar, maar deed dat nadat hij was uitgegleden en de bal per ongeluk tegen zijn eigen voet aan schoot. Via een carambole vloog de bal over HSV-keeper Daniel Fernandes in het doel, maar omdat Kainz de bal feitelijk twee keer had aangeraakt, was zijn poging ongeldig en stapte de ploeg uit de Tweede Bundesliga juichend van het veld.

Dortmund onderuit

HSV zorgde niet voor het enige Hamburger bekerfeestje. Stadgenoot St. Pauli, de koploper van de Tweede Bundesliga, zorgde voor de stunt van de avond door Borussia Dortmund te verslaan: 2-1. In het Millerntor-Stadion kwam de thuisploeg moest de bekerhouder al vroeg in de achtervolging na een treffer van Etienne Amenyido in de vierde minuut. Een ongelukkige eigen goal van Axel Witsel vlak voor rust maakte de opdracht voor BVB nog lastiger.

Volledig scherm St. Pauli viert de 2-1 zege op Borussia Dortmund. © REUTERS

In de 58ste minuut verkleinde topspits Erling Haaland de achterstand, maar verder kwam Borussia niet. Donyell Malen kon als invaller na ruim een uur evenmin een verlenging voor de ploeg uit Dortmund afdwingen.

VfL Bochum was op eigen veld met 3-1 te sterk voor FSV Mainz. De Serviër Milos Pantovic scoorde twee keer voor de thuisclub. Nieuwkomer Jürgen Locadia, overgekomen van Brighton & Hove Albion, maakte zijn basisdebuut bij Bochum. Hij werd in de 73ste minuut gewisseld. Bij Mainz viel oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius na ruim een uur in.