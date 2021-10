Dick Advocaat en Irak staan voor hels karwei: direct ticket voor WK 2022 ver uit zicht

Na twee wedstrijden hadden Advocaat en Irak pas één punt, wel door een knap 0-0 gelijkspel tegen Zuid-Korea. Van Iran werd tamelijk kansloos verloren (0-3) en omdat ook Libanon na één wedstrijd op één punt stond, wist de Nederlandse coach wat hem vanmiddag te doen stond in het thuisduel (Irak speelt de thuiswedstrijden in Qatar) met Libanon: winnen. Alleen dan zou Advocaat een realistische kans behouden op directe plaatsing voor het wereldkampioenschap van volgend jaar.



De eindstand was echter dezelfde als de stand waarmee de wedstrijd begon: 0-0. Met nog twee wedstrijden te spelen (tegen Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten) en een achterstand van respectievelijk vijf en vier punten op Zuid-Korea en Iran wordt het een hels karwei voor de voormalige Feyenoord-coach om een direct WK-ticket te bemachtigen met Irak, dat in 1986 de enige WK-deelname had. Een ticket voor de play-offs is echter nog niet uit zicht voor de Irakezen. Irak heeft nu namelijk net zo veel punten als de Verenigde Arabische Emiraten. Het land waar Van Marwijk bondscoach van is, komt later vandaag nog in actie tegen Iran.



De nummers één en twee van de groep gaan direct naar het WK 2022 in Qatar. De nummer drie speelt nog een play-off tegen de nummer drie van Groep B om een plek in de intercontinentale play-offs. Daarin wordt gespeeld tegen een land van een ander continent om één WK-ticket.