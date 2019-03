‘Die Mannschaft’: Hummels en Müller heten nu Klostermann en Eggestein

In Duitsland verhult men niet bepaald dat er een nieuwe koers is ingezet. In het persbericht met de selectie voor de komende duels pronkt ‘Die Mannschaft’ zelf met een Klares Signal der Neuausrichtung , ofwel een duidelijk signaal van de vernieuwing. Iedereen mag het horen dat er nu wordt gekozen voor wéér drie debutanten in de selectie: Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC) en Maximilian Eggestein (Werder Bremen). Begin maart besloot bondscoach Joachim Löw hardhandig afscheid te nemen van de (kern van de) oude garde. Zonder pardon serveerde hij Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller, gezamenlijk goed voor liefst 246 interlands en pijlers onder de WK-winst in 2014, af. Stijlloos, vond Müller, ook vanwege de gesuggereerde onherroepelijkheid. Hummels beschreef zijn gevoel als ‘Iversonesque’, naar voormalig basketballer Allen Iverson die door de Amerikaanse ploeg werd afgeschreven maar later nog jaren een waardevolle kracht bleek voor zijn ploeg Philadelphia 76ers. Bayern München, werkgever van het trio, was boos op de timing van Löw: teleurstelling middenin een cruciale fase voor de ploeg. Al hield Löw zelf later de deur alsnog op een kier. ,,Ik heb ze niet verbannen, maar plan de EK-kwalificatie zonder hen. Ik weet niet hoe het er over een jaar voor staat.”

Neuer

Van de huidige selectie zijn alleen Manuel Neuer (32), Toni Kroos (29) en Matthias Ginter (25) onderdeel van het team dat nog maar vierenhalf jaar geleden de beste van de wereld werd. Na het desastreus verlopen WK van 2018 werd een nieuwe weg voorzichtig overwogen. Na het debacle tegen Oranje (3-0) in oktober was er geen ontkomen meer aan. ‘Die Mannschaft’ anno 2019 is Thilo Kehrer, Niklas Süle, Leroy Sané en Timo Werner. Jong talent als Kai Havertz en Julian Brandt (van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz) krijgt alle ruimte om zich te ontwikkelen. De gemiddelde leeftijd van de selectie? Slechts 24,7 jaar. Löw passeerde Sané nog voor het WK in Rusland; nu ziet de bondscoach in de 23-jarige aanvaller van Manchester City misschien wel zijn belangrijkste speler.



‘Duitsland nieuwe stijl’ heeft als grote doel om zich te revancheren voor het zo desastreus verlopen WK van 2018, waar de oude garde door de mand heen zakte. Na de pijnlijke degradatie in de Nations League met de erbarmelijke vertoning tegen Oranje wil de ploeg een en ander rechtzetten in de EK-kwalificatie, wat in feite geen probleem moet zijn in een poule met Wit-Rusland, Estland, Noord-Ierland en Oranje.



Die missie begint zondag, in de Johan Cruijff Arena tegen het Nederlands elftal. Juist, ja. De plek en tegenstander van die ene wedstrijd in oktober, waar het startschot werd gegeven om definitief een nieuwe weg in te slaan.