Dieper kan moreel verziekt Manchester United niet zinken

Door Geert Langendorff



Met ontblote borst wandelde Paul Pogba over het veld van Old Trafford om het applaus van het publiek in ontvangst te nemen. De Fransman rechtte zijn rug en spande zijn buikspieren aan om zo gunstig mogelijk op de foto te komen. Geen seconde verraadde zijn lichaamstaal dat Manchester United zojuist het slotduel van de Premier League met 2-0 had verloren van degradant Cardiff City.



Bij het zien van zoveel zelfgenoegzaamheid sloegen bij één fan de stoppen door. Hij schold de middenvelder recht in zijn gezicht uit. De sterspeler van de club, als zesde geëindigd in de Premier League op 32 punten van kampioen Manchester City, reageerde sarcastisch. In plaats van zijn excuses te maken voor een desastreuze campagne stak hij zijn duimen in de lucht. De bodem van de put na jaren van wanbeleid leek bereikt.