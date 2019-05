Dijks pakt punt met Bologna bij Lazio in spektakelstuk

Na de pauze kwam Bologna via snelle treffers van Andrea Poli en Mattia Destro voor de eerste keer op voorsprong (1-2). Bastos maakte daarna weer gelijk, waarna Riccardo Orsolini de bezoekers opnieuw aan de leiding bracht. Sergej Milinkovic-Savic schoot uit een vrije trap Lazio toch weer langszij: 3-3. Dijks speelde in Rome de hele wedstrijd.



Bologna klom naar de twaalfde plek. Lazio bleef achtste. Er is nog één speelronde te gaan in de Serie A.

Lazio won afgelopen woensdag de Italiaanse beker dankzij een zege van 2-0 in de finale tegen Atlanta.