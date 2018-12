Dijon zet trainer na 6,5 jaar op straat

De 54-jarige Fransman moet vertrekken vanwege de slechte prestaties van zijn elftal in de eerste seizoenshelft. Met zestien punten uit achttien wedstrijden staat Dijon in de Ligue 1 op de achttiende plek, met alleen AS Monaco (dertien punten) en En Avant de Guingamp (elf) onder zich.



Dall'Oglio werkte liefst 6,5 jaar bij de club uit het oosten van Frankrijk. Hij begon in 2012 toen Dijon net was gedegradeerd naar de Ligue 2. Vier jaar later wist Dall'Oglio met zijn ploeg promotie naar de hoogste klasse af te dwingen. De afgelopen twee seizoenen eindigde Dijon op de zestiende en elfde plaats. Dit jaar ging het na de zomer echter een stuk minder, wat nu dus tot het ontslag van Dall'Oglio heeft geleid.