Diks over spelen voor digitale supporters: ‘Best confronterend, die grote schermen’

Deense competitieOok in Denemarken is de voetbalcompetitie weer opgestart. Via een online internetverbinding zagen een paar honderd supporters gisteravond de wedstrijd Aarhus – Randers (1-1) ‘live’ vanuit het stadion. Voor Kevin Diks was het een aparte ervaring. ,,Het was best wel confronterend, zo van die grote schermen naast je. Maar wel leuk.”

Voor de 23-jarige rechtsback was het wel een rare gewaarwording. ,,Het was wel apart ja”, zegt hij vanuit Denemarken. ,,We hadden al een onderlinge wedstrijd in het stadion gespeeld, zonder die zoom schermen. Dus daar waren we al een beetje aan gewend. Maar die schermen kwamen er dus bij. Sowieso wel leuk voor de fans natuurlijk. En ook leuk voor ons dat we een beetje de fans konden zien. De wedstrijd moest wel echt op gang komen, zeker bij ons team.” Diks vond de schermen van dichtbij best groot. ,, Ik sta rechtsback natuurlijk dus je hebt die schermen sowieso een helft vlak naast je. Meer dan de helft van één zijde was vol, dus dat was wel leuk om te zien.”

Ook in Denemarken werd er geluid gemaakt zoals we dat deze week in de Bundesliga hoorden. Gejuich en gezang van de supporters uit het archief. Toch maakte het geluid niet zo heel veel uit in de beleving van de spelers op het veld. ,, De mensen zijn er niet en je weet dat. Maar soms is het toch wel fijn dat je wel wat hoort”, aldus Diks. Naast de geluiden die bestuurd werden veranderden de schermen dus ook heel de tijd. ,,Ik denk dat er in totaal wel een paar honderd man verbonden waren. Het was niet zo dat de schermen heel de tijd op één beeld bleven. De ene keer werd die persoon weer uitvergroot, dan weer iemand anders.”

Volledig scherm Het aanzicht tijdens Aarhus - Randers. © AP

Lastige periode

Diks maakte gisteravond de volle 90 minuten vol. Afgezien van de coronacrisis was dit voor hem sowieso een heerlijk gevoel. ,,Het heeft voor mij lang geduurd. Ik kom uit een vrij lastige periode. Die tijd duurde zo’n anderhalf à twee jaar. Vooral door blessures. Dat heeft mij heel lang in een diepe put gegooid. Maar nu voel ik me goed. Ik kijk alleen nog maar naar de toekomst en niet meer naar het verleden. Die 90 minuten waren wel erg lekker.”



Toch is het niet niks, na zo’n lange tijd geen wedstrijd gespeeld te hebben opeens weer vol in de competitie te zitten. ,,Nu komen de wedstrijden heel erg snel achter elkaar, dus hopelijk kan ik mijn minuten blijven maken. Niet iedereen kan alles spelen. Want na een paar maanden geen wedstrijd te spelen moeten we er nu dertien in acht weken spelen. Iedereen uit het team is nodig en moet fit zijn. Maar ik voel me heel goed. Ook vandaag al, de dag na de wedstrijd. Normaal ben ik na een wedstrijd helemaal kapot voor één dag, maar vandaag voel ik me eigenlijk heel fit.”

Lockdown in Denemarken

Volledig scherm In duel met Sergio Aguero tijdens zijn verhuurperiode aan Feyenoord. © AFP De voormalig speler van Feyenoord en Vitesse is al die tijd gewoon in Denemarken gebleven. ,,Want wij hebben vrij lang gewoon in kleine groepjes getraind. Ik heb hier echt heel zware conditietrainingen gehad in Denemarken. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar ongeveer drie weken geleden zijn we terug in groepstraining gegaan. Dat was wel weer wennen na zo’n lange periode in kleine groepjes, maar wel lekker. In totaal hebben wij hier maar een paar weken echt verplicht thuis moeten zitten.” In Denemarken mogen de mensen al wel weer wat meer. ,,Omdat Denemarken als één van de eerste voor een groot gedeelte dicht ging werpt dat nu een beetje zijn vruchten af. Ik heb in totaal denk ik maar anderhalve week verplicht thuis gezeten. Het voelt voor mij nu weer of dat het normaal is. Iedereen gaat alweer naar restaurants, terrasjes zitten vol. En dat is al twee weken zo. Dus het gaat hier inmiddels naar omstandigheden vrij goed.”

Toekomst

Diks staat nog altijd onder contract bij het Italiaanse Fiorentina. Normaal gesproken zou hij dus na dit seizoen terugkeren in Italië. Maar de rechtsback kijkt nog niet teveel naar de toekomst. ,,Ik ben nu na anderhalf jaar eindelijk fit, echt honderd procent fit. Ik kan weer zonder zorgen voetballen. Maar toen kwam corona. Maar gelukkig heb ik gisteren eindelijk weer 90 minuten kunnen maken. Nu is het gewoon zaak om hard te werken en alles te geven voor Aarhus tot het einde van de competitie. Daarna zien we wel verder.” Diks heeft in ieder geval wel een duidelijk plan voor ogen. ,,Ik wil eigenlijk niet meer van club naar club hoppen. Ik ben daar wel een beetje klaar mee. Ik wil mijn ambities en mijn plan uitwerken. Als dat lukt, dan ben ik heel tevreden. Ik heb gewoon ambities in mijn hoofd, die moeten stap voor stap gaan. Maar vooralsnog lekker minuten maken, dat is het allerbelangrijkste.”