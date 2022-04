Dilrosun pakt met hekkensluiter Bordeaux knap punt op bezoek bij Botman-loos Lille

Video's City weer voorbij Liverpool, trefzekere Eriksen vernedert Ziyech, PS­V-opponent gelijk tegen United

Virgil van Dijk is na een paar uurtjes alweer koploper af met Liverpool. Na de overwinning van The Reds op Watford (2-0) had concurrent Manchester City namelijk weinig moeite met Burnley, dat al na een half uur wist dat het geen resultaat ging overhouden aan het onderonsje met de nummer 1 van de Premier League: 0-2. Chelsea leed een pijnlijke thuisnederlaag tegen Brentford.

