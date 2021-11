Dit is de coach die de enorme ambities van Newcastle United waar moet maken

Zo'n beetje elke manager werd de afgelopen weken aan Newcastle United gelinkt, maar het is Eddie Howe die het nieuwe miljardenproject in St. James’ Park op sportief vlak in gang moet gaan trekken. Howe is de opvolger van Steve Bruce, die kort na de Saoedische overname werd ontslagen.

De 43-jarige Howe tekent een contract tot medio 2024 bij Newcastle United, de huidige nummer negentien van de Premier League. The Magpies hebben maar vijf punten na elf wedstrijden, even weinig als hekkensluiter Norwich City. Die stand op de ranglijst staat in schril contrast met de ambities nadat Newcastle United werd overgenomen door het Saoedische investeringsfonds (PIF) van prins Mohammed bin Salman.

Met Howe haalt Newcastle United de manager die tussen 2009 en 2011 bij AFC Bournemouth begon en na een seizoen Burnley in 2012 daar weer terugkeerde. Howe kreeg het voor elkaar om die club van de League Two naar de Premier League te loodsen.

Newcastle speelde dit weekend gelijk tegen Brighton & Hove Albion

,,Het is een grote eer om hoofdcoach te worden van een club met de status en geschiedenis van Newcastle United. Ik ben heel trots. Dit is een prachtige kansen, maar er is ook veel werk te doen. Ik sta te popelen om het trainingsveld op te gaan en met de spelers aan de slag te gaan.”

Amanda Staveley, mede-eigenaar van Newcastle United: ,,We zijn ongelooflijk onder de indruk van Eddie tijdens het wervingsproces. Naast zijn duidelijke prestaties bij AFC Bournemouth, waar hij een enorme impact had, is hij een gepassioneerde en dynamische coach die duidelijke ideeën heeft om dit team en deze club vooruit te helpen. Hij past uitstekend bij wat we hier proberen op te bouwen. We zijn verheugd Eddie en zijn staf te verwelkomen in St. James’ Park en kijken er erg naar uit om samen te werken aan onze gezamenlijke ambities.”

