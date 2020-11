Dit is de toekomst van het Engelse voetbal

De zege was niet genoeg voor een plek in de Final Four omdat zondag België te sterk was met 2-0. De Engelsen eindigden dankzij de winst wel alsnog op de gedeeld tweede plek met Denenmarken. In Engeland is er veel lof over de doelpuntenmakers. Declan Rice en Mason Mount, beiden 21, namen de eerste twee goals voor hun rekening. De spelers van West Ham en Chelsea stonden alleen in de schaduw van een andere speler.

Foden had wat te bewijzen bij de Nationale ploeg. In september was het talent onderwerp van gesprek in Engeland. Hij werd samen met Manchester United-speler Mason Greenwood door bondscoach Southgate eerder naar huis gestuurd tijdens de interlandperiode. De spelers hadden stiekem twee vrouwen ontvangen op hun hotelkamer. Dit was tegen de regels en beide spelers mistte de interland tegen Denenmarken. Ook in oktober had Foden nog straf, gisteravond revancheerde het talent zich uiteindelijk op overtuigende wijze bij The Three Lions.