Dit staat er vanavond op het programma

Groep A

Programma

• Paris Saint-Germain - Club Brugge (21.00 uur)

• Real Madrid - Galatasaray (21.00 uur)



De volle buit, negen doelpunten voor en nul tegen. Het loopt allemaal vrij soepel voor Paris Saint-Germain dit Champions League-seizoen. Dat heeft Club Brugge twee weken geleden al ondervonden. Een ontketende Kylian Mbappé hielp de Parijzenaars aan een 0-5 overwinning in België. Met een lekker gevoel zullen de Belgen, die het moeten doen zonder de geschorste Ruud Vormer, dan ook niet naar de Franse hoofdstad trekken.



Op hetzelfde moment trappen Real Madrid en Galatasaray af voor hun groepsduel. Een belangrijke, want in tegenstelling tot andere seizoenen hebben de Madrilenen het lastig in de Champions League. Een zege zou de ploeg van Zinédine Zidane weer op het juiste spoor brengen.

Volledig scherm In Brugge ging het twee weken geleden helemaal mis voor de thuisploeg. Paris Saint-Germain won met 0-5 bij Club. © Getty Images

Groep B

Programma

• Bayern München - Olympiakos (18.55 uur)

• Rode Ster Belgrado - Tottenham Hotspur (21.00 uur)



Een 5-1 nederlaag bij Eintracht Frankfurt was de druppel voor de leiding van Bayern, die Niko Kovac de dag na het dramatische verlies ontsloeg. Het echec in Frankfurt was al de vijfde keer dat de Duitse recordkampioen punten verspeelde in de Bundesliga. Van die crisis is overigens maar weinig te merken in de Champions League. Bayern staat met met negen punten uit drie duels aan kop in groep B en won onder meer met 2-7 bij Spurs.



Die ploeg boekte in zijn derde groepsduel eindelijk zijn eerste zege. In eigen stadion werd met 5-0 gewonnen van Rode Ster Belgrado, de tegenstander van vanavond. Toch zal de ploeg van Mauricio Pochettino op moeten passen. Winnen de Serviërs, waar Rajiv van la Parra speelt, dan wippen ze over Spurs heen.

Volledig scherm Vrijwel alles draait om Robert Lewandowski bij Bayern München. De Duitser maakte al vijf doelpunten in de Champions League en vond in de Bundesliga al veertien keer het net. © Getty Images

Groep C

Programma

• Atalanta - Manchester City (21.00 uur)

• Dinamo Zagreb - Sjachtar Donetsk (21.00 uur)



Het is vooralsnog een harde leerschool voor Atalanta, het debuut in de Champions League. Marten de Roon en Hans Hateboer pakten met de Italiaanse club nog geen enkel punt en kregen al elf doelpunten om de oren. Ook in Manchester ging het twee weken geleden mis, toen Atalanta met 5-2 verloor van City. Wil Atalanta nog een rol van betekenis spelen in groep C, dan is revanche tegen de Engelse kampioen nodig. Met een overwinning is City overigens zeker van de knockoutfase.



Ook een spannend duel in Zagreb vanavond, waar een rechtstreeks gevecht om plek twee op het programma staat. Thuisploeg Dinamo neemt het op tegen Sjachtar Donetsk. Twee weken terug eindigde het duel tussen de clubs onbeslist: 2-2.

Groep D

Programma

• Lokomotiv Moskou - Juventus (18.55 uur)

• Bayer Leverkusen - Atlético Madrid (21.00 uur)



In het steenkoude Rusland kan Juventus zich met een overwinning plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League. In Turijn won Juventus dankzij uitblinker Paolo Dybala met 2-1.



Voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz is het Champions League-seizoen met nul punten tot dusver een nachtmerrie. Winnen van Atlético Madrid is de enige manier waarop Leverkusen nog iets van spanning terug kan brengen in groep D. De Madrilenen hebben hun blik echter gericht op plaatsing, wat met een zege in Duitsland een feit is.