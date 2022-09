Dit zijn alle uitslagen in de buitenlandse topcompetities

Met video 32 gewonden na rellen tussen fans Köln en Nice, één persoon in kritieke toestand: ‘Complete debielen’

Na de rellen op de tribunes tussen fans van OGC Nice en FC Köln zijn 32 mensen gewond geraakt, waarvan er een in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het zorgde voor een schokgolf in Duitsland en Frankrijk. Het Conference League-duel in Allianz Riviera eindigde in 1-1.

