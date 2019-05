Dit zijn de beste spelers van de Serie A

De Senegalees Kalidou Koulibaly kreeg zondag voor Napoli - Inter (4-1) al de prijs voor beste verdediger. Cristiano Ronaldo (Juventus) werd als beste speler aangemerkt. Voor de eerste keer beloonde de Serie A dit seizoen spelers op basis van statistieken in de competitie, de beker en de Italiaanse Super Cup.



Samir Handanovic (Internazionale) was de beste doelman, Fabio Quagliarella (Sampdoria) de beste aanvaller en Nicolo Zaniolo (AS Roma) de beste jongere.



Elke speler kreeg zijn trofee voor de laatste thuiswedstrijd van zijn ploeg in dit seizoen. Milinkovic-Savic vierde zijn uitverkiezing met de gelijkmaker in de slotfase van het duel met Bologna (3-3).