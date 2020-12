Dit zijn de mooiste duels uit de laatste dagen van 2020

Everton - Manchester City (maandag, 21.00 uur)

FC Barcelona - SD Eibar (dinsdag, 19.15)

Goed of slecht nieuws? Pijnlijk genoeg wordt die vraag gesteld in Spanje, nu Lionel Messi het duel met EIbar wegens een enkelblessure moet laten schieten. Juist zonder de Argentijnse superster lukte het Barça om te imponeren. Toch zal trainer Ronald Koeman balen dat hij niet kan beschikken over zijn aanvoerder. Messi raakt de laatste weken steeds beter in vorm en is dit seizoen toch alweer bij tien competitietreffers betrokken. Voor de zeer wisselvallige Catalanen is een zege op laagvlieger Eibar noodzakelijk om de titelaspiraties na de jaarwisseling in leven te houden.

Newcastle United - Liverpool (woensdag, 21.00 uur)

Manchester United - Aston Villa (vrijdag, 21.00 uur)

Manchester United en Aston Villa staan kort na de nieuwjaarschampagne tegenover elkaar, met een mogelijk Nederlands onderonsje in het verschiet. Het meespelen van Donny van de Beek is vanwege zijn bijrol op Old Trafford twijfelachtig, maar Nederland zal zeker vertegenwoordigd zijn: Anwar El Ghazi is de laatste weken dé uitblinker bij Villa. De ex-aanvaller van Ajax miste de seizoensopening vanwege blessureleed, maar is de laatste weken in bloedvorm: in vier duels was hij even vaak trefzeker. Lukt het hem ook om in het Theatre of Dreams te schitteren?