Dit zijn de wedstrijden om dit weekend naar uit te kijken

OverzichtEr zijn dit weekend weer veel mooie wedstrijden in de buitenlandse topcompetities. De liefhebber komt vooral op zaterdag ogen tekort. Waar kunnen we ons dit weekend op verheugen?

Vanavond 20.45 uur: Hertha BSC - Bayern München

Javairô Joreno Faustino Dilrosun (20) was dit seizoen al goed voor twee goals en drie assists in vier duels voor Hertha BSC. Vanavond mag de Amsterdamse vleugelaanvaller het in het Olympiastadion in Berlijn laten zien tegen Bayern München, waar Arjen Robben met drie goals ook al aardig op dreef is.

Volledig scherm Javairô Dilrosun in actie namens Hertha BSC. © Getty Images

Zaterdag 13.30 uur: West Ham United - Manchester United

Het zijn zware tijden voor José Mourinho. Dinsdagavond werd zijn ploeg op Old Trafford in de League Cup uitgeschakeld door Derby County (getraind door zijn voormalig pupil Frank Lampard) en een dag later kreeg de Portugees het op het trainingsveld aan de stok met zijn sterspeler Paul Pogba. Morgenmiddag wacht de uitwedstrijd bij West Ham United, dat na een zwakke seizoensstart aardig is opgekrabbeld.

Zaterdag 15.00 uur: AS Roma - Lazio

Met het vertrek van Stefan de Vrij en Kevin Strootman staan er morgenmiddag waarschijnlijk geen Nederlanders in de basis bij de 171ste editie van de Derby della Capitale tussen AS Roma en Lazio. Een derby die altijd goed is voor vuurwerk op het veld en op de tribunes, maar vanuit Nederlands perspectief hopen we natuurlijk ook Justin Kluivert en/of Rick Karsdorp nog in actie te zien.

Zaterdag 16.15 uur: FC Barcelona - Athletic Bilbao

FC Barcelona beleefde een slechte week in La Liga, met een 2-2 gelijkspel tegen Girona en een 2-1 nederlaag bij Leganés. Morgenmiddag krijgt de ploeg van Ernesto Valverde in Camp Nou bezoek van Athletic Bilbao. De laatste keer dat de Basken wonnen in Camp Nou? 24 november 2001 door goals van Ismael Urzaiz en Santiago Ezquerro.

Zaterdag 18.00 uur: Juventus - Napoli

Cristiano Ronaldo beleefde tussen 2013 en 2015 twee mooie seizoenen onder Carlo Ancelotti bij Real Madrid: 112 goals in 101 wedstrijden en de winst van de Champions League in 2014. Zaterdagavond ontmoeten Cristiano en Carlo elkaar in Turijn, waar Juventus bezoek krijgt van uitdager Napoli. Juventus heeft al drie punten voorsprong, dus kan bij winst direct een goede slag slaan richting een achtste landstitel op rij in Italië.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo staat zaterdagavond tegenover zijn oude trainer Carlo Ancelotti. © Reuters

Zaterdag 18.30 uur: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund maakte woensdagavond indruk met een 7-0 overwinning op FC Nürnberg. De nummer twee van de Bundesliga reist morgen vol vertrouwen af naar Leverkusen, waar de Bayer 04 met zes punten na vijf duels teleurstellend aan het seizoen is begonnen. Vorig seizoen eindigden beide ploegen op 55 punten, maar op basis van doelsaldo ging Borussia Dortmund de Champions League in. Bayer Leverkusen heeft dus nog wel iets goed te maken.

Zaterdag 18.30 uur: Chelsea - Liverpool

Chelsea won woensdagavond op Anfield met 1-2 van Liverpool in de League Cup dankzij een prachtige goal van invaller Eden Hazard. Morgenavond kan Liverpool direct revanche nemen, want de ploeg van Jürgen Klopp gaat op bezoek op Stamford Bridge. Liverpool is nog zonder puntverlies (18 punten), Chelsea staat gedeeld tweede met Manchester City (16 punten). Morgen zal direct duidelijk worden of we Liverpool dit seizoen echt tot een serieuze titelfavoriet mogen zien. Het meespelen van Virgil van Dijk, rots in de branding bij The Reds, is vanwege een lichte blessure nog een twijfelgeval.

Volledig scherm Eden Hazard viert zijn winnende goal tegen Liverpool afgelopen woensdag. © REUTERS

Zaterdag 20.45 uur: Real Madrid - Atlético Madrid

Het toetje van morgenavond is zeker geen verkeerde: de 221ste editie van El Derbi Madrileño tussen Real en Atlético. Volle bak in Estadio Santiago Bernabéu en duels tussen Diego Costa en Sergio Ramos; het zijn altijd wedstrijden om je op te verheugen. Real Madrid won zaterdag moeizaam van Espanyol (1-0) en ging woensdagavond hard onderuit bij Sevilla (3-0), terwijl Atlético afgelopen week overtuigend won van Getafe en Huesca. Real en Barcelona staan gedeeld bovenaan met 13 punten, Atlético volgt op twee punten. Half augustus was de ploeg van Diego Simeone nog met 4-2 te sterk voor Real Madrid in de strijd om de UEFA Super Cup, maar toen waren enkele sterren die op het WK hadden geschitterd nog niet van de partij.

Volledig scherm Diego Costa loopt Sergio Ramos ondersteboven in de strijd om de UEFA Super Cup op 15 augustus in Tallinn. © AP

Zondag 13.30 uur: HSV - FC St. Pauli

Zondag valt het wat tegen qua affiches in het buitenland, maar het WK wielrennen en de Grand Prix van Rusland zijn ook uitstekend vermaak. Wie toch nog een mooi buitenlands potje wilt zien, komt misschien wel uit in de Tweede Bundesliga. Daar staat voor het eerst sinds 2011 de Hamburger Stadtderby tussen HSV en FC St. Pauli weer op het programma. Van de voorgaande 92 ontmoetingen won HSV er 59, maar nu is het verschil op de ranglijst tussen de gevallen grootmacht en de cultclub uit de buurt van de Reeperbahn slechts één punt. De Zeeuwse verdediger Rick van Drongelen (19) en zijn teamgenoten moeten aan de bak om een nieuwe afgang te voorkomen.



De Premier League, Serie A en La Liga zijn te volgen op Ziggo Sport. De Bundesliga en Tweede Bundesliga zijn te volgen op FOX Sports.