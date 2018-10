Dit zijn de zwakke plekken van het Spaanse supertrio

Twee strafschop­pen nekken Strootman en co

30 september Lille is voor even 'best of the rest'. De Noord-Franse ploeg versloeg vanavond het Olympique Marseille van Kevin Strootman, die de hele wedstrijd speelde, met 3-0. Dankzij de zege staat Lille tweede met wel liefst acht punten achterstand op koploper PSG.