Dit zijn volgens Messi de favorieten voor de wereldtitel

,,Duitsland behoort altijd tot de favorieten'', zei Messi over het land dat ruim drie jaar geleden zijn droom in duigen deed vallen. In de WK-finale in Brazilië won de Mannschaft via een doelpunt van Mario Götze in de verlenging van Argentinië (0-1).



Het lukte Messi zo weer niet in de voetsporen te treden van Diego Maradona, die de Argentijnen in 1986 zo'n beetje in zijn eentje wereldkampioen maakte. ,,Naast Duitsland zijn Brazilië, Spanje en Frankrijk ook grote kandidaten voor de wereldtitel'', zegt Messi vandaag in het Duitse magazine Kicker. ,,Deze landen zijn sterker dan op het vorige WK en staan er goed voor.''