Dochter Maradona in tranen na aangrijpende hommage Boca Juniors aan haar vader

Twee punten achter PSG Depay met assist belangrijk voor nummer twee Olympique Lyon

29 november Olympique Lyon blijft in het spoor van koploper Paris Saint-Germain in de Ligue 1. Lyon won in eigen huis met 3-0 van Stade de Reims en klom naar de tweede plaats met 23 punten, twee minder dan PSG, dat zaterdagavond op 2-2 bleef steken tegen Bordeaux.