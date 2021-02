Docu over bijzondere band Koeman met Barcelona: ‘Mijn liefde voor deze club is zó groot’

Door Edwin Winkels



,,Ha, chef”, begroet Tim Koeman zijn vader. ,,Hé, vriend’’, zegt Ronald tegen zijn zoon, terwijl hij in de auto stapt, in de garage in de verlaten catacomben van het Camp Nou.



,,Hoe was het?’’ vraagt de zoon achter het stuur, om maar iets te vragen. Het antwoord weet hij al.



,,Ja, klote, natuurlijk’’, antwoordt zijn vader.



Ze gaan op huis aan, waar onder anderen Ronalds echtgenote Bartina wacht, moeder van hun drie kinderen, waarvan er twee begin jaren negentig in Barcelona werden geboren. Ze heeft de met 1-3 verloren wedstrijd tegen Real Madrid niet gezien. Niet willen zien. ,,Ik weet dat-ie zó z’n best doet. En dan die kritiek krijgen, dat doet hier pijn.’’ Niet alleen bij Ronald zelf. De hele familie voelt die pijn.