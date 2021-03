Docu-verzoeken voor ‘The Champ’: ‘Er zijn veel gelukszoekers die hem willen’

Cultcoach Pieter ‘The Champ’ de Jongh heeft sportmarketeer Chris Woerts in de armen gesloten als adviseur. Afgelopen week groeide De Jongh prompt uit tot bekende Nederlander, nadat op social media een spraakmakend interview met de coach was opgedoken. Sindsdien ontplofte de inbox van de Nederlandse oefenmeester.

Tot vorige week was Pieter de Jongh in Nederland een nog vrij anonieme coach, die zijn sporen vooral had verdiend in overzeese landen als Mongolië en Zimbabwe. Een inmiddels legendarisch interview met de trainer na afloop van een gewonnen bekerwedstrijd met zijn FC Platinum zette het leven van steenkolenengels-BN’er Pieter de Jongh volledig op zijn kop. Het dwong hem zelfs tot een telefoontje naar sportmarketeer Chris Woerts, die sinds deze week zijn belangen behartigt.

,,Het is echt bizar”, doelt Woerts op de explosie aan verzoeken aan het adres van De Jongh. ,,Interviews, podcasts, documentaires, real life-shows... Afgelopen woensdagavond had ik hem aan de lijn en vroeg hij: joh, wil je me alsjeblieft helpen? Hij was het overzicht kwijt en heeft mij benaderd om samen te kijken naar wat het beste is voor hem.”

Volgens Woerts is de situatie van De Jongh complex. ,,Er zijn zo veel mensen die zich bij hem hebben gemeld. Pieter kan maar een keer een keuze maken. Ik ga hem helpen en alles inventariseren: wat is het beste voor hem? Er zijn veel gelukszoekers die hem graag binnen willen halen. We nemen nu even te tijd om rustig te beoordelen wat de beste keuze is. Dat verdient hij.”

Binnen een mum van tijd is ‘The Champ’ De Jongh uitgegroeid tot cultfiguur. Is een hoofdrol in een real-life soap hem op het lijf geschreven? ,,Dat is heel lastig om in te schatten”, aldus Woerts. ,,Het is duidelijk dat het een character is met een bijzondere persoonlijkheid. Voor de camera is hij niet bang om dingen te zeggen. Dat is uniek.”

Niets lijkt De Jongh een nieuw avontuur in de weg te staan. Toch waakt Woerts voor een verkeerde beslissing. ,,Zijn karakter kan hem ook in de weg zitten. Het belangrijkst is dat hij voetbaltrainer is, daar moet niks aan veranderen.’’

