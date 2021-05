Doek valt voor Werder Bremen, FC Köln ontsnapt aan directe degradatie uit Bundesliga

Voor Köln leek het doek zaterdag definitief gevallen. Tegen het al gedegradeerde Schalke 04, dat zonder Klaas Jan Huntelaar (blessure) speelde, slaagde Köln er maar niet in om de ban te breken. Een kwartier voor tijd werd een doelpunt van Sebastian Andersson nog afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel. Maar vier minuten voor tijd was het alsnog raak na een rake kopbal van Sebastian Bornauw: 1-0.

Daardoor kan Köln zich opmaken voor de play-offs om degradatie/promotie. Bremen weet zich niet te handhaven. Bremen moest in eigen huis een resultaat boeken tegen Mönchengladbach, maar keek al na drie minuten door een treffer van Lars Stindl tegen een achterstand aan. Het duel eindigde uiteindelijk in een 2-4 nederlaag. Hierdoor speelt Werder Bremen voor het eerst sinds 1980-1981 (de enige keer in de historie) op het tweede Duitse niveau.

Volledig scherm FC Köln voorkomt tegen Schalke 04. directe degradatie uit de Bundesliga © EPA

Doan helpt Bielefeld aan zege

Nummer vijftien Arminia Bielefeld blijft door een 2-0 overwinning tegen VfB Stuttgart nog een seizoen actief in de Bundesliga. Met PSV-huurling Ritsu Doan in de basis werd handhaving veiliggesteld. Fabian Klos opende in de tweede helft vanaf elf meter de score, waarna Doan voor het slotakkoord zorgde. Mike van der Hoorn viel vlak voor tijd in, Michel Vlap zat de gehele wedstrijd op de bank.

Bij Bayern München heeft Robert Lewandowski zaterdag het doelpuntenrecord van de legendarische spits Gerd Müller verbroken. De Poolse spits van ‘Der Rekordmeister’ scoorde nota bene in de blessuretijd van de laatste competitiewedstrijd, tegen FC Augsburg, en dat was zijn 41ste competitietreffer van het seizoen.

Volledig scherm Bayern München-spits Robert Lewandowski na zijn doelpunt tegen FC Augsburg. © AFP

Europa League en Conference League

RB Leipzig, Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg waren net als Bayern München al voor de laatste speeldag zeker van deelname aan de nieuw editie van de Champions League. Leipzig verloor ondanks een doelpunt van Justin Kluivert van 1. FC Union Berlin (2-1).

Weghorst verloor met Wolfsburg van 1. FSV Mainz 05 (2-3). Jean-Paul Boëtius scoorde eenmaal voor Mainz. Erling Haaland had met twee doelpunten een groot aandeel in een thuiszege op Bayer Leverkusen (3-1).

Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen spelen in het nieuwe seizoen in de Europa League. 1. FC Union Berlin gaat de nieuwe Conference League in.