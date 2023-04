Doekhi en Becker al binnen kwartiertje kansloos in Duitse bekerstrijd

LIVE Premier League | Van Dijk ziek, Gakpo op de bank, CL-win­naars van 2019 en 2021 jagen op laatste CL-kans

Voor Chelsea staat, nog geen 48 uur na het ontslag van trainer Graham Potter, de Premier League-wedstrijd tegen het Liverpool van Virgil van Dijk en Cody Gakpo op het programma. Beide grootmachten kennen een lastig seizoen en bivakkeren in de middenmoot van de ranglijst. De aftrap op Stamford Bridge in Londen is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.