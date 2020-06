Doellijntechnologie én VAR falen bij hervatting Premier League, Hawk-Eye noemt situatie uitzonderlijk

LIVE | De Bruyne verdubbelt voorsprong City, invaller Luiz met rood van het veld

22:29 Nadat eerder al werd afgetrapt in Spanje, Engeland en Italië is vanavond ook Engeland aan de beurt. Er staan twee inhaalwedstrijden op het programma, waaronder de kraker Manchester City - Arsenal. In ons liveblog houden we de grootste duels van vanavond bij en besteden we ook aandacht aan de opvallende zaken in de andere wedstrijden. Klik hier voor een volledig overzicht. • 19.00 uur: Aston Villa - Sheffield United 0-0 • 21.00 uur: Napoli - Juventus (Finale Coppa Italia) • 21.15 uur: Manchester City - Arsenal