Doelman Omonia Nicosia gaat met Erik ten Hag op de foto: ‘Mijn droom is vanavond uitgekomen’

United kwam in de vierde wedstrijd in de groepsfase van de Europa League op Old Trafford tot maar liefst 34 doelpogingen. Het duurde echter tot diep in de blessuretijd tot Uzoho capituleerde en Scott Mctominay het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Na afloop kreeg de Nigeriaanse doelman bij BT Sports de vraag hoe teleurgesteld hij was dat zijn club geen punt had weten te pakken. ,,Ik ben niet teleurgesteld", reageerde Uzoho met een grote glimlach. ,,We hebben goed gespeeld, al had ik liever minstens een punt gepakt. Maar ik ben gelukkig. Het is geen makkelijk stadion om in te spelen, met al deze grote spelers.”

Volledig scherm Doelman Francis Uzoho mocht na de wedstrijd met Erik ten Hag op de foto. © AFP

,,Er kwam vanavond een droom uit", aldus de 23-jarige Manchester United-fan. ,,Hier droom ik al heel erg lang van. Toen ik de loting zag, heb ik gebeden om een kans om hier te spelen. En dat is gebeurd. Dit was mijn beste optreden tot u toe. En ik ben trots op mijn ploeggenoten, want we hebben alles gegeven.”

Na de wedstrijd, in de catacomben van het stadion in Manchester, vroeg hij Ten Hag om een foto. De trainer van Manchester United zegde toe en zo werden de twee vereeuwigd. ,,Ik zei tegen hem dat hij het goed gedaan heeft", aldus Ten Hag desgevraagd. ,,Hij heeft heel veel reddingen verricht, heel veel doelpunten voorkomen. Zo hielden we hen in de wedstrijd.”

,,Hij heeft de hele week zijn mond er niet over kunnen houden", zei Omonia-trainer Neil Lennon over de Nigeriaans international, die doorgaans tweede doelman is bij de Cyprioten. ,,Zijn optreden was inspirerend, ik ben erg trots op hem. Als je tegen zo'n tegenstander staat, heb je een keeper nodig die goed speelt en hij was van wereldklasse. Ik ben zo blij voor hem, want hij was geweldig. Hij blonk uit met alle schijnwerpers op hem gericht. Al zijn harde werk betaalde vanavond uit.”

Volledig scherm Francis Uzoho keert een inzet van Marcus Rashford en houdt zijn ploeg lange tijd op de been. © ANP / EPA