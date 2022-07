‘Doelpunt van het jaar’ in halve finale EK: ‘Ik weet niet wat me bezielde om het zo te proberen’

Sébastien Haller laat van zich horen vanuit ziekenhuis­bed: ‘Stap één is voltooid’

Sébastien Haller komt met een update over zijn gezondheid vanuit zijn ziekenhuisbed. De spits van Borussia Dortmund, bij wie een tumor in zijn teelbal is geconstateerd laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat.

21 juli