Doelpuntenrecord voor Carlos Vela met hattrick

Blessure brengt rentree Lestienne bij Rode Duivels in gevaar

6 oktober Maxime Lestienne kreeg vrijdag voor het eerst in 6 jaar weer eens een oproep voor de Belgische ploeg, maar de kans is groot dat de aanvaller van Standard Luik zich moet afmelden bij bondscoach Roberto Martinez. Lestienne raakte vanavond geblesseerd in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Antwerp (2-2). Hij verborg zijn hoofd teleurgesteld in zijn shirt toen hij aangeslagen op de grond zat.