Dolberg tekent voor eerste treffer bij winnend OGC Nice

De ex-Ajacied maakte vorig weekeinde zijn debuut voor Nice in het verloren duel met Montpellier (2-1). In die wedstrijd wist Dolberg nog niet te scoren, maar dit weekeind was het wél raak. Na een handig balletje van Adam Ounas wipte de Deen de bal leep over Dijon-goalie Alfred Gomis heen. Eerder had Julio Tavares de bezoekers op voorsprong gebracht.



Vlak na rust was het een mede-aanvaller van Dolberg, Youcef Attal, die Les Aiglons de voorsprong bezorgde. Zijn harde knal in de korte hoek bleek later genoeg voor de drie punten, waardoor Nice tijdelijk op gelijke hoogte komt met koploper Paris-Saint Germain. De kampioen uit Parijs komt morgenavond nog in actie, in de kraker met Olympique Lyon.