Domper voor Justin Kluivert bij Nice: ‘Dan lig je er vrij lang uit’

Samenvatting Jubileren­de Ancelotti prijst ‘ontembare vechtlust’ Real na ontsnap­ping in Valencia

20 september Carlo Ancelotti leek zijn achthonderdste competitiewedstrijd als trainer te gaan verliezen, tot Real Madrid in de slotfase tegen Valencia alsnog twee keer scoorde (1-2). Via doelpunten van de aanvallers Vinícius Júnior en Karim Benzema in respectievelijk de 86ste en 88ste minuut pakte de ploeg van Ancelotti de winst in het Mestalla-stadion.