Domper voor Zweden: Ibrahimovic mist EK door knieblessure

In het gewonnen duel met Juventus van vorige week (0-3) liep de speler van AC Milan een knieblessure op. Vandaag werd de 39-jarige speler door dokter Musahl (de kniespecialist die de Zweed in 2017 ook al opereerde) onderzocht en uit dat onderzoek blijkt dat Ibrahimovic zes weken nodig heeft om te herstellen van zijn blessure. Aangezien de eerste groepswedstrijd van Zweden gepland staat voor 14 juni komt het eindtoernooi voor hem te vroeg. Dan nemen de Scandinaviërs het in Sevilla op tegen Spanje. Vier dagen later is Slowakije de tegenstander en op 23 juni treffen de Zweden Polen



De spits liet juist eerder dit jaar weten weer terug te keren in de Zweedse ploeg, nadat hij na het EK van 2016 een punt zette achter zijn interlandcarrière. In zowel 2004, 2008, 2012 als 2016 bereikte hij met Zweden de groepsfase van het Europees kampioenschap. Dit jaar speelde Ibrahimovic twee wedstrijden voor de Zweedse ploeg. Met 62 doelpunten in 118 wedstrijden is Ibrahimovic de Zweedse topscorer aller tijden.



Het was al bekend dat Ibrahimovic niet meer voor AC Milan in actie zou komen. De nummer drie van de Serie A is in een felle strijd verwikkeld om een Champions League-startbewijs. Alleen de eerste vier plaatsen geven recht op een ticket voor het miljoenenbal.