'Don Andrés' Iniesta neemt na 22 jaar afscheid van FC Barcelona

Iniesta maakte zijn aanstaande afscheid zojuist bekend op een speciaal belegde persconferentie in Camp Nou. Het is nog niet bekend wat hij volgend seizoen zal gaan doen en of hij na het WK 2018 actief zal blijven als voetballer. Iniesta zou volgens Spaanse media in onderhandeling zijn met een aantal Chinese voetbalclubs. Iniesta kwam op zijn twaalfde in de jeugdopleiding van FC Barcelona terecht, nadat hij opviel als speler van Albacete in een prestigieus jeugdtoernooi. Zijn ouders brachten hem met pijn en moeite naar La Masia, waar hij de rest van zijn jeugd doorbracht als scholier en voetballer.

In 1999 greep hij tijdens een internationaal jeugdtoernooi in Camp Nou (zie video onder) de aandacht van zijn idool en latere hoofdtrainer Pep Guardiola, die het unieke talent al snel zag in de kleine en verlegen middenvelder. Aan de bal was er echter niets meer te zien van zijn verlegen karakter, want dan was Iniesta vrij en niet te stoppen. Op 29 oktober 2002 maakte Iniesta onder coach Louis van Gaal zijn debuut in de hoofdmacht van de Blaugrana, in het Champions League-duel met Club Brugge. Iniesta speelde tot op heden 670 wedstrijden voor FC Barcelona, waarin hij goed was voor 57 doelpunten en 141 assists. Sinds het vertrek van zijn voetbalmaatje Xavi Hernandez in de zomer van 2015 was hij de vaste aanvoerder van FC Barcelona.