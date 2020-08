Dongenaar Elvio van Overbeek maakt vader trots met het winnen van Noord-Ierse beker

Van Overbeek (26), opgegroeid in Dongen, streek in 2019 neer in Noord-Ierland nadat hij eerder bij Derry City (Noord-Ierse ploeg die in de Ierse competitie speelt) op proef was. Hij werd opgeleid door PSV en via Go Ahead Eagles, De Graafschap en Telstar kwam hij uiteindelijk in beeld bij Glentoran uit Belfast. Hij is basisspeler in de ploeg, die momenteel vijfde staat in de competitie en was in 30 wedstrijden goed voor drie goals en vier assists.