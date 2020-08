Dongenaar Elvio van Overbeek maakt vader trots met Noord-Ierse beker: ‘Buitenland bevalt me wel’

Elvio van Overbeek (26) had het weekend niet beter kunnen beginnen: hij won vrijdag de Irish Cup met Glentoran FC. De ploeg van de aanvaller uit Dongen maakte in de verlenging het verschil tegen Ballymena (2-1). ,,Elke finale is spannend, maar deze was wel heel spannend”, zegt Van Overbeek.

De winnende goal werd in de 118de minuut gemaakt, de 250 meegereisde Glentoran-fans gingen uit hun dak. De bekerfinale van Noord-Ierland was de eerste wedstrijd in het Verenigd Koninkrijk waar in mondjesmaat publiek welkom was: beide ploegen mochten 250 fans meenemen. ,,Normaal zou het helemaal vol zijn, dan was de sfeer totaal anders geweest. Het was nu leuk dat er toch nog een paar supporters bij konden zijn”, zegt Van Overbeek.

Quote Normaal zou het stadion helemaal vol zijn, het was nu leuk dat er toch nog een paar supporters bij konden zijn Elvio van Overbeek, Glentoran FC

Zo had hij nog een klein beetje het gevoel van een bekerwinnaar, verder was het ‘heel raar’ om een bekerfinale in coronatijd te spelen. ,,Je wint een mooie prijs, maar het voelt niet zo. Op het veld hebben we het nog een beetje gevierd en toen we terug bij Glentoran kwamen stond het helemaal vol met supporters. Dat was echt mooi, maar verder vier je het toch ingetogen.” Voor Glentoran FC was het de eerste prijs sinds de gewonnen beker van 2013.

‘Lekker naar huis’

Daarmee maakt van Overbeek ook vader Patrick ‘trots’. ,,Ierse bekerwinnaar en een uitstekende wedstrijd gespeeld”, schreef hij op Twitter. De ploeg van zoonlief plaatste zich ook voor de voorrondes van de Europa League. Of de door PSV opgeleide aanvaller daar ook bij is? Dat is nog de vraag. Zijn contract is afgelopen, hij is sinds zaterdag transfervrij. ,,Ik ga nu eerst lekker naar huis, naar mijn familie. Ik ben ook tijdens de lockdown in Noord-Ierland gebleven. En dan? Dan ga ik verder zoeken en afwachten waar Glentoran mee komt. Bij de club is er nog veel onduidelijkheid door corona, alle spelers met een aflopend contract hebben ook nog niks gehoord.”

Van Overbeek kijkt ondertussen ook verder. Een mooie Nederlandse club mag zich altijd melden, hij speelde ook al bij Go Ahead Eagles, De Graafschap en Telstar, maar wie in zijn hart kijkt, merkt dat het buitenland bijzonder in de smaak is gevallen. ,,Het was een mooi jaar, maar het allerliefst ga ik ergens anders naartoe, een ander land en een andere competitie. Het buitenland bevalt me wel, ja”, besluit Van Overbeek met een grijns op zijn gezicht.

Basisspeler bij Glentoran

Van Overbeek, opgegroeid in Dongen, streek in 2019 neer in Noord-Ierland nadat hij eerder bij Derry City (Noord-Ierse ploeg die in de Ierse competitie speelt) op proef was. Hij was dit seizoen basisspeler voor Glentoran FC, dat als vijfde is geëindigd in de competitie, en was in 30 wedstrijden goed voor drie doelpunten en vier assists.