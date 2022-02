Donny van de Beek met Everton tegen koploper Manchester City, ook Wout Weghorst in actie

Erop of eronder voor Barcelona, Malen tegen Van Bronck­horst: de Europa League dendert door

Hoewel de gemiddelde tv-kijker vanavond met name de Nederlandse actie zal volgen in de Conference League, is er ook een niveautje hoger het nodige te beleven. Want: kan Barcelona een vroege Europese uitschakeling voorkomen? En kan Van Bronckhorst de voorsprong tegen Dortmund succesvol verdedigen?

24 februari