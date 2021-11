Donny van de Beek oogst lof na korte invalbeurt: ‘We houden allemaal van hem’

Een halve wedstrijd in de Champions League tegen Young Boys, zes minuten in de Premier League tegen Newcastle United en een hele League Cup-wedstrijd tegen West Ham United: dat is waar Van de Beek het vooralsnog mee moest doen dit seizoen bij Manchester United. Op bezoek in Bergamo kwamen daar dus nog drie minuten (exclusief blessuretijd) bij.

,,Donny is niet de enige, er zijn nog meer spelers die minder vaak spelen dan ze zouden willen, maar we snappen allemaal de gevoelens van Donny. Hij is een geweldige en leuke jongen. We houden allemaal van hem en hij is een topprofessional", zo kreeg Van de Beek na afloop lovende woorden van Luke Shaw. ,,Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten en houdt zijn hoofd omhoog. Hij komt soms een beetje teleurgesteld of verdrietig bij de club binnen omdat hij niet speel en hij niet aan het grote werk mag ruiken, maar hij blijft hard werken en trainen. Zijn houding en de manier waarop hij met de situatie omgaat is te prijzen", aldus de Engelsman voor de camera van RTL7.