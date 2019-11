Dopingstraf of niet, EK-duels en CL-finale blijven in Rusland

Volgens WADA wordt de UEFA en het EK niet beschouwd als een ‘meervoudig sportevenement’ of wereldkampioenschap, maar als een zogeheten ‘regionaal enkelvoudig sportevenement’. Daarom kan een eventuele sanctie geen invloed hebben op de UEFA of het EK.



Op 9 december besluit WADA of Rusland geen sportevenementen mag organiseren in verband met het opnieuw knoeien met dopingstalen. Tijdens het EK van 2020 worden vier duels gespeeld in Rusland, waaronder een kwartfinale. De Champions League-finale van 2021 in Sint Petersburg gespeeld. Maar deze evenementen worden dus niet berdreigd.