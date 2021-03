Dortmund boekt belangrijke zege, Dilrosun en Zeefuik moeten nog vrezen voor degradatie

Julian Brandt opende de score tien minuten na rust met een schot van zo'n twintig meter, maar daarbij zag de Noorse doelman Rune Jarstein (36) er zeker niet goed uit. De pas 16-jarige Youssoufa Moukoko bekroonde zijn invalbeurt door in blessuretijd uit een lastige hoek nog de 2-0 binnen te schieten met links. Deze keer werd Jarstein in de korte hoek geklopt door de twintig jaar jongere aanvaller van Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund staat voorlopig vijfde, met een achterstand van een punt op Eintracht Frankfurt dat zondag tegen RB Leipzig speelt. De beste vier ploegen van de Bundesliga plaatsen zich voor de nieuwe editie van de Champions League. Dortmund plaatste zich afgelopen week voor de kwartfinales. Na de 2-3 zege in Sevilla werd het thuis 2-2, door twee goals van Erling Haaland. De twintigjarige spits uit Noorwegen scoorde al twintig keer in zijn eerste veertien duels in de Champions League. In de Bundesliga staat hij dit seizoen op 19 treffers. Met André Silva van Eintracht Frankfurt deelt hij daarmee de tweede plaats op de topscorersranglijst, ruim achter Robert Lewandowski (32 goals).