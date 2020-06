Dortmund-coach Favre kijkt niet naar anderen: ‘Gewoon zo doorgaan’

In de Bundesliga zijn nog vier speelronden te gaan en stevent Bayern af op de achtste titel op rij. "Wij kijken alleen naar onszelf", zei Favre. ,,Natuurlijk bekijken we na de wedstrijd de ranglijst, maar we moeten wedstrijd voor wedstrijd naar onszelf blijven kijken. De drie punten zijn belangrijk. We moeten zo doorgaan.”



Favre zag concurrenten Leverkusen, Borussia Mönchengladbach (1-0-nederlaag tegen Freiburg) en RB Leipzig (1-1-gelijkspel tegen Paderborn) punten verspelen. Op de ranglijst heeft Dortmund vier punten meer dan Leipzig en zeven punten meer dan Mönchengladbach en Leverkusen.



Voor Hertha-coach Bruno Labbadia was het de eerste nederlaag sinds zijn aanstelling in Berlijn in april. In de vier voorgaande wedstrijden sinds de hervatting haalde de ploeg onder zijn leiding 10 punten.



Met deze nederlaag had de 54-jarige trainer echter vrede. ,,Ik heb van mijn spelers veel strijd gezien. We hebben niet veel doelkansen weggegeven tegen een team dat tot nu toe al meer dan tachtig keer heeft gescoord. We hebben tot de laatste minuut gevochten, maar het ontbrak ons aan het laatste schot."