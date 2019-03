Dortmund geeft Bayern kans om aan kop te komen in Bundesliga

Linksback Toño van Levante verlaat cel na drie weken

19:29 Linksback Toño van Levante is uit de gevangenis. De Spaanse club uit La Liga meldde dat de verdediger na drie weken gevangenschap is vrijgelaten en geen borgsom heeft hoeven betalen. ,,We hopen hem snel weer in ons team terug te zien’', viel te lezen op de website.