Dortmund loopt weer averij op, Weghorst en Doan van grote waarde

Koeman blij met vorm Dembélé en Griezmann, maar baalt van uitspraken over Messi

4 december Ronald Koeman van FC Barcelona heeft tijdens zijn persconferentie zijn Franse aanvallers Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé gecomplimenteerd over hun recente vorm. Tegelijkertijd ging de Nederlandse oefenmeester in op uitspraken van interim-voorzitter Carlos Tusquets over het verkopen van sterspeler Lionel Messi. Koeman vond dergelijke opmerkingen “niet helpen om de rust te vinden die we nodig hebben om ons werk te doen”.