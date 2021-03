Dortmund mist Sancho en Guerreiro tegen Bayern

Mes­si-achtige cijfers: hoe Memphis zich op de lijstjes van alle topclubs heeft gespeeld

6:51 Met een fraaie assist was Memphis Depay gisteravond opnieuw van onschatbare waarde bij Olympique Lyon, dat door een 1-0 zege op Stade Rennes in de race bleef om de landstitel. Niemand in Frankrijk kan sinds zijn komst tippen aan Le Monsieur Plus, een bijnaam die hij dit seizoen vergaarde dankzij Lionel Messi-achtige cijfers.