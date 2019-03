Dortmund profiteert dankzij goudhaantje Alcácer van puntenverlies Bayern

BundesligaBorussia Dortmund heeft de koppositie in de Bundesliga overgenomen van Bayern München en staat nu twee punten los. Het Spaanse goudhaantje Paco Alcácer sloeg in de blessuretijd tweemaal toe namens Die Borussen tegen VfL Wolfsburg (2-0) terwijl Bayern tegen het stugge SC Freiburg niet verder kwam dan 1-1.

Bayern - nog altijd zonder de geblesseerde Arjen Robben - had het knap lastig met een fel SC Freiburg. Na drie minuten kwam de Duitse recordkampioen al op achterstand door een schitterende kopbal van Lucas Höler. Een kwartier later voorkwam Jérôme Boateng op de doellijn ternauwernood een grotere achterstand. Zoals wel vaker dit seizoen was Robert Lewandowski de man die Bayern bevrijdde. Na een scrimmage uit een hoekschop, haalde de Poolse spits behendig uit. Zijn 19de Bundesligadoelpunt dit seizoen.

Na de pauze ging Bayern logischerwijs op jacht naar de zege, maar de muur die Freiburg optrok bleek moeilijk te slechten. Als vleugelspitsen Serge Gnabry of Kingsley Coman er dan even door kwamen, dan bleek doelman Alexander Schwolow een sta in de weg. In de blessuretijd kreeg Lewandowski nog een uitgelezen kans om de drie punten voor zijn ploeg binnen te harken. De spits werd op maat bediend door James Rodríguez, maar kopte al duikend naast het doel.

Volledig scherm Robert Lewandowski kreeg in de blessuretijd een enorme kans om Bayern aan de zege te helpen. Hij kopte naast. © REUTERS

Goudhaantje Dortmund

Borussia Dortmund was wél messcherp in de slotfase, maar speelde allerminst overtuigend. De ploeg van Lucien Favre was voor de winter nauwelijks te stoppen, maar in 2019 morste het al 9 punten in de Bundesliga. BVB wist in een povere eerste helft ook niet te overtuigen tegen het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst. Het thuispubliek moest ruim een uur wachten op het eerste serieuze gevaar; een hard schot van toptalent Jadon Sancho werd gekeerd door doelman Koen Casteels.

Het duel stevende af op een puntendeling, maar Dortmund beschikt met Paco Alcácer over een redder in nood. De Spaanse spits behoedde de ploeg van Favre dit seizoen al vaker voor puntenverlies, meestal als supersub. Nu bleek hij ook als basisspeler doorslaggevend te zijn.

Een vrije trap in de tweede minuut van de blessuretijd op de rand van de zestien bood uitkomst. Een harde, maar houdbare pegel van Alcácer leverde Dortmund een belangrijke zege op in de bloedstollende Duitse titelstrijd. Twee minuten later zorgde diezelfde Alcácer na een counter ook nog voor de 2-0. Dit betekende al zijn vijfde treffer in de extra tijd dit Bundesligaseizoen.

